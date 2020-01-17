Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Компания Polaris показала трехколесный Slingshot нового поколения. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Мотор агрегатируется с «механикой» и «автоматом». Стоит отметить, что рестайлинговый Slingshot стал легче почти на 40 кг. Теперь его вес составляет 748 кг. Это повлияло и на его скоростные характеристики. Так, Slingshot 2020 модельного года набирает 100 км/ч менее чем за 4,9 секунды, а максимальная скорость авто составляет 200 км/ч.

Трицикл оснащён атмосферным двигателем рабочим объёмом 2 л и мощностью 180 либо 203 л. с.

Автопроизводители снабдили новинку модернизированным рулевым управлением, доработанной тормозной системой, подвеской и иным интерьером. Теперь в внутри машины появились два новых кресла и мультимедийная система с экраном на семь дюймов.

Напомним, тюнеры Vali Motorsports создали версию Porsche Boxster, которая смогла бы стать «тачкой» «Безумного Макса» в одноименном кинофильме. За основу креативного авто взят спортивный Porsche. Машина имеет зубчатый ковш и муляж пулемёта, установленного на месте переднего пассажира.

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