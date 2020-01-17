Москва, , 12:46 — REGNUM Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил приложения для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке гаджетов. Список программ опубликован на сайте компании.

Так, специалисты выявили в программах специфические алгоритмы, показывающие рекламу. В первые двое суток после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, однако после их количество растет, а реклама демонстрируется хаотично.

По словам специалистов, данные приложения относятся к «потенциально опасным», а не вредоносным, поскольку их главная функция заключается именно в агрессивной рекламе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что австралийские учёные готовы выпустить на рынок литиево-серные (Li-S) аккумуляторные батареи, которые будут обладать в четыре раза большей ёмкостью по сравнению с используемыми в настоящий момент литий-ионными аккумуляторами.

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