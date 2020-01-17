Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Стоимость одного запуска тяжелой ракеты-носителя Space Launch System, которая разрабатывается американской корпорацией Boeing для доставки астронавтов на Луну, является чрезмерно высокой. Об этом на своей странице в Twitter написал глава SpaceX Илон Маск.

По его словам, фундаментальной проблемой Space Launch System является то, что она не многоразовая.

«Это значит, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом запуске. Стопроцентная трагедия», — написал Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель SLS разрабатывается для запуска пилотируемых космических кораблей за пределы околоземной орбиты. Планируется, что она будет использоваться для запусков космических кораблей Orion в рамках программы NASA по освоению Луны «Артемида».

В декабре 2019 года глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что стоимость каждого запуска с использованием ракеты-носителя SLS будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд.

Читайте также: США предложили Японии принять участие в лунной экспедиции — СМИ