Москва, , 11:58 — REGNUM Новая сверхтяжёлая ракета российского производства «Енисей» будет по цене намного дешевле ракеты американского производства Space Launch System (SLS). Об этом 17 января написал на своей странице в соцсети Twitter глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Наш «сверхтяж» будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают «Енисей» ещё более конкурентоспособным», — написал в своём сообщении Рогозин.

Также он отметил, что не может не согласиться с главой компании Space X Илоном Маском в том, что стоимость одного запуска разрабатываемой компанией Boeing ракеты-носителя SLS для доставки астронавтов на Луну слишком высока.

Помимо этого, Рогозин подчеркнул, что такие большие расходы будет сложно вынести даже мощной экономике США.

Отметим, ранее глава Роскосмоса сообщил, что новая российская ракета-носитель сверхтяжелого класса «Енисей» будет собрана по принципу технологического конструктора, когда каждая её часть должна быть самостоятельным изделием. Первый запуск «Енисея» должен быть произведён в 2028 году.