Вашингтон, , 11:50 — REGNUM В рамках проекта «Солдат будущего» руководитель учёного коллектива Научно-исследовательской лаборатории сухопутных войск США (CCDC Army Research Laboratory) Александер Котт (Alexander Kott) составил список важнейших научных достижений 2019 года, пишет сайт Operline.ru.

Этот список демонстрирует направления работ учёных и инженеров лаборатории по данному проекту. В списке десять позиций.

На первом месте стоит деятельность по созданию команд боевых роботов. Самая важная задача — это обучить робота думать в условиях непредсказуемой обстановки, когда будущее на поле боя неизвестно. Необходимо создавать алгоритмы для мозга роботов, чтобы они в конечном счёте могли быть партнёрами солдат на будущем поле боя, взаимодействовали с непредвиденными объектами и в неизвестных сценариях.

Второе место в списке отведено самовосстанавливающимся материалам. Военным исследователям и их партнёрам из компании Texas A&M удалось создать обратимую сшивающую эпоксидную смолу. Данный материал наносится 3D-принтером и способен к самовосстановлению в условиях комнатной температуры. Для этого процесса не требуется дополнительное воздействие или какой-либо восстанавливающий агент. Перспектива этого материала — в создании реконфигурируемых военных платформ будущего, способных к трансформации по требованию.

Очень интересна позиция семь в списке научно-технических достижений — производство электроэнергии с помощью водорода в полевых условиях. Для генерации энергии необходимо иметь специальный контейнер, в который добавляется специальная таблетка и вода или иная жидкость, содержащая воду, например моча. При растворении таблетки выделяется водород, который поступает в топливный элемент для обеспечения питания рации.