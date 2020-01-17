Амстердам, , 11:36 — REGNUM Образец электромобиля собранного из отходов готовят студенты Технического университета в нидерландском городе Эйндховен. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Электрокар проекта Luca CarsWeek

Электрокар будет собираться из отходов, которые извлекаются из океана. Так, например, корпус автомобиля планируют изготовить из пластика, а шасси — из полимеров и переработанного алюминия.

Авторы проекта под наименованием Luca договорились с израильским стартапом UBQ о совместной разработке кузова. Корпус электромобиля будет изготавливаться с использованием новых материалов и льняного волокна.

Ожидается, что сити-кар снабдят двумя электромоторами суммарной мощностью 20 «лошадей». Питать электрические двигатели будут шесть небольших аккумуляторных батареи.

Премьера электромобиля, вероятно, вероятно состоится через полгода.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что планирует создать в Париже бесплатную климатическую академию, в которой будут обучать молодых людей на экологов. Учится в ней смогут молодые люди в возрасте от 12 до 25 лет.

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