Лондон, , 09:58 — REGNUM Компания Jaguar Land Rover трудится над сиденьями нового поколения, которые будут имитировать ходьбу. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Кресла разработаны из-за распространенных проблем со здоровьем, связанных с сидячим образом жизни. Так, свыше 25% населения во всём мире очень много времени проводят сидя. Это становится причиной ослабления мышц на ногах, а также приводит к болям в спине. Сидячий образ жизни увеличивает вероятность получения серьёзных травм при падении.

Инновационные сиденья помогут решить эту проблему у автомобилистов. Кресла получат маленькие электромодули линейного перемещения. Они с помощью микроизменений формы поверхности будут имитировать ритм ходьбы. Изобретение британской компании будет особенно актуально в длительных поездках.

Напомним, в прошлом году российские автолюбители приобрели 10 401 машину компании Jaguar Land Rover. Это на 16% меньше, чем в 2018 году.

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