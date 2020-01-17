Токио, , 09:25 — REGNUM Самолёт, способный обнаруживать загрязнения от ядерных испытаний, доставлен на авиабазу американских ВВС Кадена на японском острове Окинава. Сообщение об этом опубликовано сервисом Aircraft Spots, отслеживающим полеты военной авиации, в Twitter.

Уточняется, что США отправили в Японию cамолёт радиотехнического обеспечения WC-135W Constant Phoenix. Он способен обнаружить и идентифицировать загрязнения, вызванные испытаниями ядерного оружия.

Самолёт на базе Boeing C-135 собирает твердые частицы из атмосферы с помощью внешних проточных устройств. Он может взять на борт 33 человека, включая экипаж, обслуживающий персонал и технических специалистов.

Агентство Yonhap предполагает, что отправкой своего самолёта в Японию США усиливают наблюдения за ядерной сферой КНДР.

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