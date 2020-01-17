Берлин, , 08:50 — REGNUM Тюнеры из ателье ABT Sportsline представили рестайлинговую вариацию вэна Volkswagen T6.1. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Volkswagen T6.1 Carscoops

Новинка оснащена специальным комплектом Bilstein, который даст возможность уменьшить высоту автомобиля от 40 до 70 мм. Кроме того, в наборе есть фирменные колёсные диски ABT DR размером 19 дюймов либо 20 дюймов.

Сейчас тюнеры из ABT Sportsline пытаются увеличить мощность модели Volkswagen T6.1. В дальнейшем может быть представлена вариация вэна, которая получит агрегаты 199 л. с. и 226 л. с. (490 Нм).

Напомним, актуальная модификация Volkswagen T6.1 имеет 150-сильный дизельный турбированный мотор TDI рабочим объёмом 2 л.

Напомним также, что на предприятии «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде в этом году планируется производство нового недорогого кроссовера марки Volkswagen, который в других странах знают как Tarek и Tharu.

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