Нью-Дели, , 08:21 — REGNUM Ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на орбиту индийский спутник связи нового поколения GSAT-30. Об этом 17 января сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в Twitter.

«Индийский спутник связи GSAT30 был успешно выведен на геосинхронную передаточную орбиту Ariane5 VA251», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отделение спутника от ракеты-носителя произошло в штатном режиме через 38 минут 25 секунд полета.

Индийский спутник весом 3,4 тонны обеспечит покрытие услугами связи и спутниковым телевидением Индии, стран Персидского залива, части государств Азии и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, европейская тяжёлая ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане 16 января. На орбиту ракетой выводится два телекоммуникационных спутника: французский Eutelsat Konnect и индийский GSAT-30.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракета Arianе 5 с двумя спутниками связи стартовала с космодрома Кура