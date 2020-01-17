Вашингтон, , 02:01 — REGNUM По мнению экспертов Минтранса США, в дополнительных проверках безопасности самолета Boeing 737 MAX на стадии сертификации не было необходимости. Об этом говорится в экспертном докладе, опубликованном 16 января на сайте Министерства транспорта США.

Из материалов доклада следует, что сертификация самолёта модели Boeing 737 MAX была проведена Федеральным авиационным управлением (ФАУ) за минимально допустимый срок — пять лет, поскольку он проходил проверку в качестве очередной модификации семейства 737, а не как абсолютно новый самолёт.

Но, как утверждается экспертами, проверка модели 737 MAX в качестве совершенно нового самолёта повлияла бы на ситуацию незначительно. А принцип действия системы управления, сбой которой послужил причиной авиакатастроф в Индонезии в Эфиопии, был одобрен специалистами ФАУ на стадии сертификации.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер 737 MAX до сих пор запрещен к полетам в большинстве стран мира после авиакатастроф в Индонезии в Эфиопии, вызванных сбоями в работе системы улучшения характеристик маневренности.

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