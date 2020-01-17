Шанхай, Китай, , 01:13 — REGNUM Разработанный в Китае региональный лайнер ARJ21, который в настоящее время находится на стадии коммерческого использования, уже связал 38 городов в Китае и за рубежом, сообщили в Коммерческой авиационной корпорации Китая (COMAC), передает 16 января агентство Синьхуа.

Пассажирские лайнеры ARJ21 перевезли в общей сложности 690 тыс. пассажиров по 37 воздушным маршрутам. Разработанный компанией COMAC, самолет является первым в Китае турбовентиляторным региональным пассажирским лайнером. Его коммерческое использование началось в 2016 году.

К настоящему времени компания уже поставила покупателям в общей сложности 22 машины. 26 октября 2019 года ARJ21 начал свои первые международные перелеты между столицей китайской провинции Хэйлунцзян городом Харбином на северо-востоке Китая и российским Владивостоком.

Отметим, что китайская гражданская авиация активно развивается. Так, в финальной стадии разработки и испытаний находится узкофюзеляжный среднемагистральный авиалайнер COMAC C919, а также широкофюзеляжный CR929, который разрабатывается совместно с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый китайский региональный лайнер ARJ21-700 справился с боковым ветром