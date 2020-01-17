Москва, , 00:57 — REGNUM Интернет-пользователи в 2019 году по-прежнему склонялись к использованию самых простых паролей, следует из данных компании по кибербезопасности DeviceLock.

Проведённое исследование показало, что в России намного чаще прибегают к незамысловатым кодам: пользователи защищают свою информацию словами «пароль», «йцукен», «я», «любовь» и «привет». Кроме того, в десятку самых популярных входят пароли-имена: «наташа», «максим», «андрей» и «солнышко».

Наибольшей популярностью в мире пользуются простые сочетания клавиш: 123 456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e).

Отметим, что такой подход к защите информации часто приводит к тому, что мошенники взламывают электронную почту, через которую можно восстановить доступ к онлайн-банку или заказать товары в интернет-магазине за чужой счет.

Читайте также: Названы самые уязвимые пароли