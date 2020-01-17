Куру, Франция, , 00:54 — REGNUM Ракета-носитель Ariane 5 со спутниками на борту 16 января стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace, являющейся оператором космодрома.

Цель пуска — вывод на орбиту двух телекоммуникационных спутников. Французский Eutelsat Konnect по заявлению компании «будет способствовать значительному сокращению цифрового разрыва в 40 странах Африки и в 15 странах Западной Европы». Индийский GSAT-30 предназначен для обеспечения на территории страны «высококачественных телевизионных, телекоммуникационных и радиовещательных услуг».

Для европейской ракеты тяжёлого класса это первый пуск в 2020 году и 107-й — с начала эксплуатации Ariane 5.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года Arianespace планирует осуществить первый старт перспективной тяжёлой ракеты Ariane 6, которая заменит европейскую тяжёлую ракету Ariane 5, повторяет общую концепцию конструкции своей предшественницы, имеет похожие характеристики, но будет значительно дешевле в производстве и эксплуатации.

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Также в 2020 году европейцы планируют провести и первый пуск легкой ракеты-носителя Vega C.