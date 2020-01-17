Москва, , 00:44 — REGNUM Новейшие бронебойные снаряды 3БМ44 «Лекало» для танковых войск планирует закупить Минобороны России до конца 2020 года, передают 17 января «Известия» со ссылкой на проект контракта с изготовителем.

В соответствии с документом, разработчиком и производителем «суперснарядов» выступит НИМИ имени Бахирева. Всего до 30 августа ткущего года, в рамках первого контракта, в армию будет поставлено 2 тысячи «Лекал». Цена контракта составляет 51,5 млн рублей.

Отмечается, что боеприпасы типа 3БМ44 «Лекало» способны легко уничтожать самую современную бронетехнику противника на расстоянии от нескольких метров до 3−5 км. Снаряды предназначены для пушек семейства Д-81, которыми оснащаются современные российские танки Т-72 различных модификаций, Т-80 и Т-90.

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