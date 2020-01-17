Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Компания Mojo Vision анонсировала «умные» констактные линзы со встроенным дисплеем. Об этом 16 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1217874180311482368

Создатели линз сообщили, что они работали над этим проектом более 10 лет и сейчас готовы представить результат этой работы в виде работающего прототипа. Они также утверждают, что дисплей в линзе имеет разрешение 2 млн пикселей на дюйм.

Автор статьи отмечает, что, таким образом, Mojo Vision представили устройство, которое может кардинально изменить технологию дополненной реальности.

Впрочем, отмечается также, что в случае этих контактных линз явно имеет место какая-то «необычная технология». Напомним, в одной из лучших на сегодня виртуальных гарнитур Oculus Rift S плотность пикселей составляет 538 ppi (пикселей на дюйм).

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