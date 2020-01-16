Москва, 16 января 2020, 22:27 — REGNUM Несмотря на то, что отечественный рынок мобильных устройств связи поделили между собой корейцы, американцы и китайцы, отечественные разработчики не сдаются в неравном бою.

Mobile Inform Group создала следующее поколение смартфонов — MIGS6, который, как и его предшественник MIG С55, будет использоваться на промышленных предприятиях, в государственных и прочих учреждениях, где требования к информационной безопасности очень высокие.

Пока новый смартфон продолжает работать на американском ядре Android, но в наступившем году создатели MIG планируют «посадить» его на отечественную операционную систему Astra Linux, которая обеспечивает защиту конфиденциальной информации и государственной тайны.

«Смартфон рассчитан на многолетнюю непрерывную эксплуатацию в самых суровых условиях — морозостойкие аккумуляторы и система управления питанием обеспечивают работу на глубоком минусе, энергоэффективные современные чипсеты увеличивают скорость и время автономной работы до 20 часов при использовании всех каналов связи. Беспроводная зарядка повышает «живучесть» устройства, а специальная архитектура корпуса обеспечивает устойчивость к ударам и падениям. Устройство будет выпускаться минимум до 2025 года и поддерживать российские операционные системы и средства кибербезопасности. За счет свободно расширяемой функциональности смартфон найдет применение практически во всех отраслях экономики — от органов правопорядка и здравоохранения до транспорта, энергетики и нефтегаза», — комментирует новинку генеральный директор Mobile Inform Group Константин Манцветов.

Цена на новый смартфон не уступает по величине своим премиальным иностранным конкурентам. Приобрести такие игрушки для своих сотрудников могут позволить себе крупные корпорации и головной офис министерств и ведомств. Назвать телефон полностью отечественным, безусловно, нельзя. Помимо иностранной операционной системы, он состоит из частей преимущественно китайского производства.

Отсутствием признака отечественных деталей и сборки страдают и остальные российские производители смартфонов, зачастую занимающиеся копированием китайских гаджетов и цен на них.

Помимо создания «неубиваемых» мобильных телефонов компания Mobile Inform Group разработала программно-аппаратный комплекс МИГ для МВД, оснастила мобильными комплексами кассиров-контролеров «Центральной ППК» (пригородной пассажирской компании), автоматизировала московскую парковочную инспекцию, а также пассажирские перевозки и контроль посадки на «Сапсане». Разработка и продажа не имеет ничего общего с производственными цепочками и промышленностью. Добавленную стоимость для российских высокотехнологичных продуктов продолжают создавать рабочие из Юго-Восточной Азии. Россия продолжает торговать мозгами, сырьем и материалами.

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