Москва, , 22:27 — REGNUM Несмотря на то, что отечественный рынок мобильных устройств связи поделили между собой корейцы, американцы и китайцы, отечественные разработчики не сдаются в неравном бою.

Mobile Inform Group создала следующее поколение смартфонов — MIGS6, который, как и его предшественник MIG С55, будет использоваться на промышленных предприятиях, в государственных и прочих учреждениях, где требования к информационной безопасности очень высокие.

Пока новый смартфон продолжает работать на американском ядре Android, но в наступившем году создатели MIG планируют «посадить» его на отечественную операционную систему Astra Linux, которая обеспечивает защиту конфиденциальной информации и государственной тайны.

Смартфон рассчитан на многолетнюю непрерывную эксплуатацию в самых суровых условиях — морозостойкие аккумуляторы и система управления питанием обеспечивают работу на глубоком минусе, энергоэффективные современные чипсеты увеличивают скорость и время автономной работы до 20 часов при использовании всех каналов связи. Беспроводная зарядка повышает «живучесть» устройства, а специальная архитектура корпуса обеспечивает устойчивость к ударам и падениям. Устройство будет выпускаться минимум до 2025 года и поддерживать российские операционные системы и средства кибербезопасности. За счет свободно расширяемой функциональности смартфон найдет применение практически во всех отраслях экономики — от органов правопорядка и здравоохранения до транспорта, энергетики и нефтегаза », — Константин Манцветов. », — комментирует новинку генеральный директор Mobile Inform Group

Цена на новый смартфон не уступает по величине своим премиальным иностранным конкурентам. Приобрести такие игрушки для своих сотрудников могут позволить себе крупные корпорации и головной офис министерств и ведомств. Назвать телефон полностью отечественным, безусловно, нельзя. Помимо иностранной операционной системы, он состоит из частей преимущественно китайского производства.

Отсутствием признака отечественных деталей и сборки страдают и остальные российские производители смартфонов, зачастую занимающиеся копированием китайских гаджетов и цен на них.

Помимо создания «неубиваемых» мобильных телефонов компания Mobile Inform Group разработала программно-аппаратный комплекс МИГ для МВД, оснастила мобильными комплексами кассиров-контролеров «Центральной ППК» (пригородной пассажирской компании), автоматизировала московскую парковочную инспекцию, а также пассажирские перевозки и контроль посадки на «Сапсане». Разработка и продажа не имеет ничего общего с производственными цепочками и промышленностью. Добавленную стоимость для российских высокотехнологичных продуктов продолжают создавать рабочие из Юго-Восточной Азии. Россия продолжает торговать мозгами, сырьем и материалами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье нашли в послании президента тему, актуальную для библиотек