Москва, , 18:24 — REGNUM Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет дважды скорректирована 23 января. Об этом сообщает пресс-службы Роскосмоса.

Как отмечается, манёвры будут осуществляться с помощью двигателя грузового корабля «Прогресс МС-13», пристыкованного к модулю «Пирс».

»Двигательная установка корабля будет включена в 17:30 мск. Результатом работы двигателей в течение 564 секунд станет приращение скорости станции на 0,56 м/сек. В 20:38 мск двигатели повторно включатся и проработают 282 секунды, станция получит приращение скорости на 0,28 м/сек», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что целью корректировки орбиты МКС является обеспечение условий для посадки 6 февраля спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-13» с членами экипажа станции — космонавтом Александром Скворцовым, астронавтами Кристиной Кук и Лукой Пармитано.