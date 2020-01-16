Вашингтон, , 14:45 — REGNUM На 2020 год запланированы лётные испытания беспилотного летательного аппарата производства корпорации Boeing. Аппарат позиционируется как малозаметный многофункциональный истребитель. Его разработкой занимается австралийское подразделение корпорации Boeing Airpower Teaming System.

Перспективный беспилотник будет способен вести патрулирование и участвовать в боевых вылетах, в том числе вести маневренный воздушный бой. Он будет управляться операторами, которые будут находиться на земле или на воздушном пункте управления. Кроме того, он будет способен вести бой самостоятельно.

Его боевое применение планируется как совместно с пилотируемыми истребителями, так и в составе полностью беспилотных групп. Таким образом конструкторы намерены уменьшить потери лётчиков, повысить результативность воздушного боя, одновременно повысив его результативность, в том числе и за счёт сокращения времени на боевое столкновение.

Длина БПЛА составляет 11,7 метра. Ожидается, что дальность его полёта достигнет 4 тысяч километров. Система управления, применяемая на БПЛА, основана на системе, ранее использовавшейся на самолётах-мишенях QF-16. Об этом пишет Телеграм-канал «Оперативная линия».