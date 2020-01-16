Купертино, США, , 14:21 — REGNUM Apple приобрела стартап Xnor. ai, занимающийся разработкой устройств с искусственным интеллектом, отличающихся низким энергопотреблением. Об этом 16 января сообщил портал Engadget.

Компания располагается в Сиэтле (штат Вашингтон, США), основным направлением её работы является создание искуственного интеллекта, использующего в качестве базы портативные устройства, а не облачные мощности. Издание отмечает, что эта технология в будущем может позволить Apple разрабатывать соответствующее ПО для iPhone.

«Apple время от времени покупает небольшие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели или планы», — заявили представители компании журналистам.

По имеющейся информации, сумма сделки между Xnor. ai и Apple составила $200 млн.

Стартап Xnor. ai был создан Институтом искусственного интеллекта Пола Аллена (Allen Institute for Artificial Intelligence, AI2). Руководитель этой организации является соучредителем Microsoft.

В 2016 примерно такую же сумму Apple потратила на приобретение стартапа Turi, также занимающегося разработкой систем искуственного интеллекта. За последние два года компания также приобрела другие подобные компании: Drive. ai, Silk Labs и PullString.

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