Самара, , 14:12 — REGNUM Стоимость запуска российской метановой ракеты, призванной заменить носитель «Союз-2», должна, по планам разработчиков, оказаться вдвое ниже. Об этом сообщил журналистам 16 января на пресс-конференции в Самаре генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

Он отметил, что «Прогресс» может приступить к работе над созданием ракеты-носителя «Союз-6» уже в 2020 году. Разработчики носителя ставят задачу более дешёвого запуска по сравнению с «Союзом-2».

По осторожной оценке, пусковая услуга с запуском на «Союзе-6» должна быть в два раза дешевле, добавил Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко рассказал о проработке компоновки ракеты «Союз-6» и варианты стартовых комплексов под неё. В 2020 году ожидается полноценный эскизный проект ракеты-носителя среднего класса на метане.

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