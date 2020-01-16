Ульяновск, , 12:54 — REGNUM Развитие зарядной инфраструктуры для электрокаров в Ульяновской области будет продолжено при поддержке ООО «АББ». Об этом 16 января сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Между правительством Ульяновской области и ООО «АББ» на XI Гайдаровском форуме было подписано соглашение, в рамках которого компания окажет помощь региону по внедрению технологий зарядной инфраструктуры для автомобилей с электрическим двигателем.

«Ульяновская область ведёт активную работу по развитию экотранспорта, мы отменили транспортный налог для владельцев электромобилей. Нашей следующей задачей станет создание зарядных станций не только в городе, но и области», — заявил на форуме губернатор региона Сергей Морозов.

Напомним, AББ является мировым лидером в области промышленной автоматизации и решений для энергетики. Помимо России компания работает в более чем 100 странах мира.

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