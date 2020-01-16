Сеул, , 12:38 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее с конвейера сошли 3 951 000 автомобилей, что на 1,9% меньше по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, спад производства автомобилей напрямую связан с забастовками сотрудников KIA Motors, Renault Samsung Motors GM и Korea, переносом производственных линий.

По сравнению с другими странами мира спад производства в Южной Корее оказался незначительным. Известно, что в период с января по ноябрь 2019 года в Китае производство автомобилей сократилось на 9%, в США — на 3,1%, в Германии — на 13,5%, в Индии — на 13,3%, в Мексике — на 2,1%.

Отмечается, что в прошлом году в Южной Корее также наблюдался спад объёмов экспорта (-1,9%) и вялый спрос на внутреннем рынке (-1,8%).

В 2019 году внутреннем рынке страны было продано 1,78 млн автомобилей, за рубежом — 2,4 млн автомобилей.

Что касается «зеленых» автомобилей, то внутренние продажи выросли на 13,5%, до 140 311 единиц, а на зарубежных рынка — на 31,7%, до 258 669 единиц.

Тем не менее общий объем экспорта составил $43,07 млрд, что на 5,3% больше, чем в 2018 году. Известно, что это самый высокий показатель с 2015 года.