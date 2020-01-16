Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Кроссовер Ford Mustang Mach-E «поделится» своими аккумуляторными батареями с будущим электрофургоном Transit, заявила глава компании по глобальным закупкам Лиза Дрейк. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Такой подход американской компании позволит максимально загрузить линию по производству элементов питания и существенно сэкономить.

«Обычно мы разрабатываем процесс создания каждой модели в отдельности, а затем мы видим, сможем ли мы поделиться компонентами с другими нашими моделями», — пояснила Дрейк стратегию предприятия.

Напомним, батареи для модели Mustang Mach-E и будущего электрического минивэна Transit изготавливаются компанией LG на заводе в Польше. Здесь имеется сборочная линия для Ford.

Напомним также, что аукционный дом Barrett-Jackson готовится выставить на торги пикап Ford F-100 1956 года выпуска с современной начинкой. В качестве мотора у пикапа атмосферный двигатель V8 производительностью 533 л. с. объёмом 5,2 л. Агрегат сочетается с 6-скоростной «механикой».

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