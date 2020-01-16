Амстердам, , 12:16 — REGNUM В рамках специального мероприятия в Амстердаме японская компания Toyota представила водородный седан Mirai второго поколения. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Первая водородная модель Mirai появилась в 2014 году. За пять лет это авто приобрели порядка 10 тыс. автолюбителей.

Второе поколение водородного седана построено на модульной платформе TNGA-N. Привод у машины задний.

Колёсная база у седана увеличена на 140 мм. Теперь она равна 2 920 мм. Ширина же авто выросла на 70 мм — до 1 885 мм.

Вместимость трёх ёмкостей под водород увеличилась на 1 кг. Кроме того, автопроизводитель модернизировал систему топливных элементов.

После всех усовершенствований максимальное расстояние, которое может пройти авто выросло на 30%. Теперь Mirai может проехать порядка 650 км.

Остальную информацию о новинке марка обещает раскрыть ближе к началу продаж, которое намечено на конец текущего года.

Напомним, компания Toyota планирует вложить в производство летающих такси 394 млн долларов. Проект реализуется совместно с американской компанией Joby Aviation.

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