Лондон, , 11:54 — REGNUM Британская компания Morgan Motor Company соберёт 20 экземпляров юбилейной версии модели Plus 4 под обозначением 70th Anniversary Edition. Об этом сообщается на сайте EAST AUTO NEWS.

Спецсерия будет посвящена 70-летней истории модели. Построена модель будет на стальном шасси, которое использовалось для автомобилей бренда очень долгое время.

Часть деталей машины будет окрашена в цвета золота и платины.

Внутри автомобиля будут установлены специально вышитые подголовники, которые будут обтянуты кожей. Кроме того, специально для юбилейной версии вручную созданы ковровое покрытие и рулевое колесо.

В технической части лимитированной модели также есть новшества в виде новой настройки мотора и спортивной системы выхлопа. За счёт этого производительность машины выросла до 180 «лошадей». До 100 км/ч автомобиль разгоняется менее, чем за семь секунд.

Автопроизводители также снабдят каждый автомобиль пронумерованной табличкой с обозначением эксклюзивной серии.

Ранее ателье Mulliner представило спецсерию Bentley Mulsanne для авторынка Китая. Модели будут окрашены в два цвета. Один из цветов — сложный оникс с вкраплениями темно-синего, а второй — черный бархат, где присутствуют красные пигменты на глубоком черном цвете. Всего планируется собрать 15 таких авто.

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