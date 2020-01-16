Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Американская компания GMC представила модернизированную версию своего полноразмерного вседорожника GMC Yukon/Yukon XL. Об этом сообщается на портале Motor.ru.

Дизайнеры автокомпании придали обновлённой модели более агрессивный внешний вид и установили множество дополнительных опций.

В дизайне автомобиля просматриваются некоторые сходства с пикапом GMC Sierra. У рестайлинговой модели такие же фары C-образной формы, нижние светодиодные ДХО и множество хромированных элементов. При этом в отличие от грузовика, Yukon обладает более гладкой радиаторной решёткой и иными колёсными дисками.

В линейке моторов у обновленного GMC Yukon/Yukon XL будут: V8 объёмом 6,2 л, V8 объёмом 5,3 л и новый шестицилиндровый турбодизель объёмом 3 л. Все три мотора агрегатируются с 10-скоростным «автоматом».

Старт продаж обновлённых кроссоверов Yukon и Yukon XL планируется на это лето. Их стоимость пока не называется.

Напомним, компания Harley-Davidson совместно с GMC готовятся представить в конце января текущего года спецверсию полноразмерного грузовика GMC Sierra. Премьера машины состоится на аукционе Barrett-Jackson в американском штате Аризона. Новинка будет иметь более 65 новшеств.

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