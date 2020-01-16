Пекин, , 10:05 — REGNUM Китай успешно вывел на околоземную орбиту на твёрдотопливной ракете-носителе Kuaizhou-1A («Быстрый челн-1А») широкополосный спутник связи. Об этом 16 января сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным журналистов, запуск ракеты был проведён с космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной китайской провинции Ганьсу, в 11:02 по времени Пекина (6:02 мск) для располагающейся в столице Китая компании GalaxySpace.

Также сообщается, что широкополосный спутник связи успешно выведен на низкую околоземную орбиту и что это первый спутник компании GalaxySpace, на котором будет проводиться «определенное технологическое тестирование», суть последнего не раскрывается.

Кроме этого, известно, что компании GalaxySpace собирается создать низкоорбитальную группировку спутников для глобальной сети связи пятого поколения (5G).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что провинция Гуандун на юге Китая намерена построить 48 тыс. базовых станций связи пятого поколения 5G в 2020 году.