Берлин, , 09:42 — REGNUM В Мюнхене на продажу выставили Lamborghini LM002, возраст которого составляет 28 лет, за 357 тыс. евро (около 24 млн рублей). Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Пробег, выставленного на продажу авто, составляет всего 16 000 км. Стоит отметить, что новый Lamborghini Urus стоит на российском авторынке почти 16 млн рублей.

Под капотом Lamborghini LM002 мотор V12 на 5,2 л мощностью 426 л. с. от Lamborghini Countach. До 100 км/ч этот внедорожник массой 2,7 тонны разгоняется за 9,3 секунды. Его максимальная скорость составляет 197 км /ч. При этом расход топлива этого внедорожника — 26 л на 100 км.

Lamborghini LM002 выпускался с 1986 по 1993 года по проекту Militaria специально для армии. Так, 40 единиц этого внедорожника были заказаны для вооружённых сил Саудовской Аравии, а еще 100 экземпляров пошли в Ливию.

Напомним, Lamborghini LM002 стал первым серийным внедорожником компании Lamborghini.

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