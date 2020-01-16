Токио, , 09:26 — REGNUM По предварительным данным, новый внедорожник Land Cruiser от японской компании Toyota может появиться в августе 2020 года. Об этом пишет издание BestCarWeb.

Сообщается, что новое поколение Land Cruiser может оказаться без V8 на 4,6 л, а также, вполне вероятно, что автомобиль лишится и V8 на 5,7 л. Вместо этого внедорожник обзаведется гибридной версией, которая будет оборудована мотором V6 на 3,5 л мощностью 300 л. с. Агрегатироваться он будет с вариатором.

Внешность внедорожника также изменится — спереди появится трапециевидная решетка радиатора, которая ставиться на последних моделях Toyota.

Напомним, в конце лета 2019 года реализация внедорожников семейства Toyota Land Cruiser превысила 10 млн единиц. В России же продажи этого внедорожника составляют 25% от всех продаж автомобилей сегмента SUV.

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