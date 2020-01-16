Москва, , 06:05 — REGNUM Способ защиты РФ от наблюдения иностранных спутников-шпионов, который состоит в подавлении сигналов с помощью наземных радиостанций, разработали специалисты компании «Российские космические системы», сообщается на сайте Роскосмоса.

Планируется создать сеть подобных наземных радиоэлектронных станций, которые будут блокировать работу космических аппаратов, попадающих в зону прямой радиовидимости.

Уточняется, что данный способ можно использовать только тогда, когда спутники находятся вне зоны обзора для передачи данных на свои станции.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты работают над созданием лунного лазерного дальномера, использование которого планируется начать в 2024 году. Устройство призвано определять с высокой точностью расстояние до Луны.

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