Москва, , 03:19 — REGNUM Премиальный смартфон MIG S6 по цене iPhone, обладающий надежной защитой от климатических и механических воздействий, выпустила российская компания Mobile Inform Group. Характеристики аппарата опубликованы на сайте компании.

Устройство способно работать в интервале температур от — 20 до +100°С и выдерживать падения с высоты 1,2 метра на бетонный пол. Смартфон оснащен ярким дисплеем размером в шесть дюймов. В аппарате используется операционная система Android 9.0. В него можно вставлять две SIM-карты. Цена изделия составляет почти 70 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) создали уникальный материал с бактерицидными свойствами для покрытия экранов гаджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт назвал лучшее время для покупки смартфонов