Вашингтон, , 00:07 — REGNUM Microsoft вывела из этапа тестирования новую версию своего браузера Edge. Об этом 15 января сообщил портал PC Gamer.

В основу нового Edge лег браузер Chromium от Google с открытым исходным кодом. Автор статьи Пол Лилли написал, что теперь Edge — это другой, более быстрый браузер, который после первого знакомства оставил после себя положительные впечатления.

Он отметил, что не уверен в том, что Edge впоследствии не разочарует его (например, свои мобращением с ресурсами ПК), однако обозреватель готов дать ему шанс.

Напомним, в новом Edge Microsoft отказалась от своих механизмов EdgeHTML и JavaScript Chakra в пользу «движков» Google V8 и Blink. В ближайшее время браузер начнёт распространяться через Центр обновления Windows.

Читайте ранее в этом сюжете: В посольстве РФ в Бейруте никто не пострадал во время столкновений