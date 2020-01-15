Вашингтон, , 14:50 — REGNUM В соответствии с новой инструкцией ВВС США изменился арсенал стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Из него исключили термоядерные бомбы свободного падения B-61 и B-83. Фактически, с точки зрения ядерного потенциала самолёт стал ракетоносцем. Он будет применять только крылатые ракеты AGM-86B с термоядерной боеголовкой переменной мощности. По мнению экспертов, исключение из арсенала атомных бомб свободного падения связано с неспособностью B-52H преодолеть систему ПВО вероятного противника для их применения.

Дальность полёта крылатой ракеты AGM-86 составляет 2780 километров. Один стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress несёт 8 таких ракет в револьверной пусковой установке во внутреннем отсеке вооружения, а также ещё 12 таких ракет на подкрыльевых пилонах. Всего получается 20.

В настоящее время в США разрабатывается перспективная малозаметная ракета LSRO (Long Range Standoff). ВВС США планируют полностью заменить AGM-86B на LRSO примерно к 2030 году. Ожидается, что дальность полёта LRSO составит не менее 3000−3500 километров, а КВО не превысит 3−5 метров.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американский ресурс The Drive.