Токио, , 12:49 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota обнародовал тизер и некоторую информацию относительного нового кроссовера, разрабатываемого для Европы. Эти сведения распространила пресс-служба компании.

Тизер нового компактного кроссовера Toyota Пресс-служба компании Toyota

Сообщается, что в модельной линейке новый кроссовер расположится ниже кросса C-HR.

Автомобиль будет создан на новой модульной платформе GA-B, которая лежит в основе хэтчбека Toyota Yaris последнего поколения. Кроме того, новый кроссовер может обзавестись такими же основными узлами и моторами, как и у новой модели Yaris.

Новинка будет иметь повышенный дорожный просвет, модернизированный дизайн и другие габариты. Стоит также отметить, что автомобиль получит короткие передние и задние свесы, большие колёсные диски и фонари в форме пера.

Официальная премьера авто состоится в нынешнем году.

Напомним, с 10 января по 30 июня текущего года компания Toyota приступила к приёму онлайн-заказов на спецверсии RZ «First Edition» и RZ «High-performance First Edition» хэтчбека Yaris.

Читайте также: Toyota планирует наладить производство запчастей для Supra A70 и A80