Москва, 15 января 2020, 11:44 — REGNUM Контролирующие органы в России должны отказаться от штрафов и пойти на уступки, дав банкам время перейти на современные операционные системы, считает эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин. Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст российским банкам трудности.
Однако, как подчеркнул Курочкин, контролирующие органы должны отказаться от штрафов и пойти на уступки, дав банкам время перейти на современные операционные системы.
Напомним, как сообщалось ранее, в интервью изданию «Коммерсантъ», архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин сказал, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности.