Москва, , 11:44 — REGNUM Контролирующие органы в России должны отказаться от штрафов и пойти на уступки, дав банкам время перейти на современные операционные системы, считает эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин. Об этом он заявил 15 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст российским банкам трудности.

«Прекращение поддержки Windows 7 было анонсировано уже давно, и организации покрупнее и побогаче озаботились этим вопросом заранее, и многие уже перешли на современные операционные системы в 2019 году, — сказал Курочкин. — По факту отсутствие поддержки со стороны Microsoft означает прекращение обновлений операционной системы, не влияющее на её работоспособность и вообще не влияющее ни на что. Пользователи, у которых установлена Windows 7, ничего не почувствуют, всё у них будет хорошо. Главное — постоянно обновлять антивирусные программы, чтобы обеспечить сохранность своих данных. Что касается банков, которые продолжат работать на Windows 7, то это будет считаться нарушением».

Однако, как подчеркнул Курочкин, контролирующие органы должны отказаться от штрафов и пойти на уступки, дав банкам время перейти на современные операционные системы.

Напомним, как сообщалось ранее, в интервью изданию «Коммерсантъ», архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин сказал, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности.