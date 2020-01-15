Москва, , 11:27 — REGNUM Французская компания Bugatti (принадлежит концерну Volkswagen AG) зарегистрировала в российском патентном бюро дизайн гиперкара Bugatti Divo. Об этом сообщает «Российская газета».

Сообщается, что премьера купе Bugatti Divo прошла в 2018 году. Весь тираж авто из 40 автомобилей был распродан за один день.

Создан гиперкар на шасси Bugatti Chiron. Однако он имеет совершенно новый облегченный на 35 кг кузов.

Под капотом гиперкара мотор производительностью 1500 «лошадей» рабочим объёмом 8 л. Этот агрегат позволяет разогнаться до 380 км/ч.

Базовый вариант гиперкара Bugatti Divo будет стоить 5 млн долларов (около 61,5 млн рублей).

Ранее глава автопредприятия Bugatti Стефан Винкельманн на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе заявил, что компания не намерена переходить на полностью электрические моторы до конца следующего десятилетия.

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