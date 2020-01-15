Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Развёртывание российского стратегического комплекса «Авангард» не меняет коренным образом существующий расклад сил между США и РФ. Об этом заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл во время выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Комментируя заступление первого полка с «Авангардом» на боевое дежурство в РФ, генерал отметил, что не видел фактического поражения этой системой каких-либо целей. Он добавил, что знает, в каком направлении и с какой скоростью развиваются американские технологии.

«Я пока не считаю, что это в корне меняет ситуацию», — сказал Макконвилл о российском комплексе с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Как сообщало ИА REGNUM, об успешном пуске ракеты комплекса «Авангард» Минобороны РФ доложило в конце декабря 2018 года. В конце декабря 2019 года первый полк с «Авангардами» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области.

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