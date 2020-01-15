Берлин, , 10:04 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi объявил о том, что модель RS1 высокопроизводительного исполнения производится не будет. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Данное решение руководством Audi принято в связи с тем, что в компании не нашли жизнеспособного экономического обоснования для такого автомобиля.

Тем не менее, по словам директора компании Джулиуса Зеебаха, 394-сильный пятицилиндровый движок с рабочим объёмом 2,5 л останется базовым для всей линейки высокопроизводительного RS-семейства. Он будет устанавливаться на такие кроссоверы, как RS Q3 и RS Q3 Sportback. Однако следующий RS3 может получить этот же мотор, но с мощностью более 400 л. с.

Напомним, немецкие тюнеры из компании ABT Sportsline GmbH создали свою вариацию кроссовера Audi SQ7 TDI с более мощным двигателем. Производительность дизельного агрегата модели была увеличена с 435 до 510 «лошадей».

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