Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Разработка гиперзвуковых вооружений и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет ускорена в США. Об этом сообщила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд в ходе встречи с журналистами.

По её словам, в 2020 году в этой области США продемонстрируют существенный прогресс. Так, решено создать оперативный пункт по гиперзвуковым вооружениям и привлекать к разработке разные компании.

Также США ускоряют создание систем защиты от беспилотников, в том числе с учётом атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые были совершены в 2019 году. Для решения этих задач в пригороде Вашингтона Кристал-Сити создаётся специальное управление.

«Один из предварительных выводов заключается в том, что единого шаблона решения проблемы не существует», — приводит слова Лорд ТАСС.

Замминистра пояснила, что специалисты рассматривают ряд механизмов нанесения поражения беспилотникам противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал ВВС США Джон Хайтен заявил о недопустимости военного отставания Соединённых Штатов от Китая и РФ.

Читайте также: В Пентагоне призвали не допустить отставания от Китая и России