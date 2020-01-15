Пекин, , 09:00 — REGNUM Спутник, предназначенный для дистанционного сканирования Земли, успешно вывел Китай на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя «Чжанчжен-2D». Об этом 15 января сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

По её данным, запуск ракеты-носителя был произведён с космодрома Тайюань, расположенного на севере Китая в провинции Шаньси, в 10:53 (05:53 мск) по пекинскому времени.

Также известно, что находившийся на борту ракеты спутник «Цзилинь-1», произведённый компанией Changguang Satellite Technology, предназначается для фото и видеосъёмки Земли с высоким разрешением.

Кроме этого, ракета-носитель вывела на орбиту три малых коммуникационных спутника, два из которых произведены аргентинской компанией Satellogic.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января стало известно, что Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака.