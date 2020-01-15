Стокгольм, , 08:10 — REGNUM Шведская компания Koenigsegg предрекла абсолютный рекорд скорости для своего нового гиперкара Mission 500. Об этом 14 января сообщается на сайте TheSupercarBlog.

Премьера модели должна состояться в 2020 году на автомобильном салоне в Женеве.

Судя по названию автомобиля он создан для преодоления скоростной планки в 500 км/ч. Если удастся осуществить эту цель, то Mission 500 станет абсолютным рекордсменом и побьет рекорд 490,484 км/ч, который установил автомобиль Bugatti Chiron в сентябре 2019 года.

Модель будет построена на базе машины Jesko. При этом авто получит абсолютно новую аэродинамику, новый мотор и трансмиссию.

Напомним, Koenigsegg Jesko имеет мотор рабочим объёмом 5 л с двумя турбонагнетателями. Если использовать обычное топливо, то мощность машины равна 1280 «лошадей», а при заправке биоэтанола E85 максимальная мощность движка составит 1600 л. с.

Стоит также отметить, что компания Koenigsegg использует уникальную технологию при проектировании КПП. На машины устанавливаются коробки без синхронизаторов. Роботизированные трансмиссии, получая данные о скорости автомобиля, активируют именно ту передачу, которая обеспечивает наилучшее ускорение.

Ранее суперкар GXE автокомпании Genovation установил новый рекорд скорости среди автомобилей с электромотором — 340,86 км/ч.

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