Анкара, , 15:20 — REGNUM Генеральный директор TR Engine Осман Дур сообщил, что турецкий истребитель пятого поколения TF-X будет летать с отечественным двигателем к 2029 году. Испытания двигателя должны завершить в 2026—2027 годах. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com.

TR Engine — это новый научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр, который занимается разработкой двигателей совместно с другими смежными организациями.

Турция ускорила проект создания своего собственного истребителя пятого поколения на фоне отказа США поставлять Анкаре истребители F-35 из-за покупки ЗРК С-400 «Триумф». Кроме того, в 2030-х годах истекает срок эксплуатации, стоящих на вооружении турецких ВВС истребителей F-16.

Макет турецкого национального боевого самолета пятого поколения был впервые продемонстрирован на Парижском авиасалоне в июне 2019 года.

Есть мнение, что Турции будет крайне сложно самостоятельно создать отечественный истребитель пятого поколения. Данный проект может повысить свои шансы на успех только в кооперации с Россией. Автор ИА REGNUM ранее подробно анализировал попытку Турции создать истребитель пятого поколения.