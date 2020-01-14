Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford готовится предложить своим покупателям в Европе и США новый товарный знак Stormtrak. Об этом сообщается на сайте FordAuthority.

Пока неизвестно, станет ли Stormtrak преемником нынешнего Mondeo, либо это будет абсолютно новая модель. Предполагается, что бренд работает над приподнятым универсалом, который может стать конкурентом Subaru Outback.

Такое авто может быть построено на платформе C2, которая совместима с разными трансмиссиями, двигателями (ДВС или гибриды) и типами приводов.

Ожидается, что у новинки будет установлен турбированный мотор объёмом 1,5 л. При этом не исключается, что автомобиль оснастят дизельной версией с оптимизированным движком EcoBlue объёмом 2 л.

Премьера нового автомобиля, вероятно, состоится в 2021 году.

Напомним, за последние три месяца акции Tesla выросли более чем в два раза. Рыночная капитализация автокомпании на данный момент составляет $89 млрд, что превышает совокупную рыночную капитализацию General Motors (около $50 млрд) и Ford (около $37 млрд).

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