Москва, , 14:42 — REGNUM Американский журнал The National Interest опубликовал статью, посвящённую российским многоцелевым атомным подводным лодкам «Ясень-М». Статья называется «Российская подводная лодка «Ясень-М» — это смертельный подарок, который дарит Россия». По мнению издания, эти атомные субмарины являются очень опасными и представляют серьёзную угрозу Военно-морским силам США.

The National Interest пишет, что проект 885М «Ясень-М» — это комплексная модернизация проекта 885 «Ясень», головной подводной лодкой которого является АПЛ «Северодвинск». Головная подводная лодка проекта «Ясень-М» — «Казань» — была спущена на воду в 2017 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Казань» сейчас проходит финальную фазу испытаний, ожидается её передача флоту в сентябре-октябре 2020 года.

Американский журнал отмечает, что подлодки «Ясень-М» имеют более низкую шумность, модернизированную бортовую электронику. Их корпус короче корпуса лодок проекта 885 «Ясень». Лодки проекта «Ясень-М» могут нести расширенный перечень вооружения. В частности, эти АПЛ будут вооружены новой крылатой ракетой «Калибр-М», которая имеет дальность полёта до 4,5 тысяч километров. Это в два раза превышает дальность полёта крылатой ракеты «Калибр», которая составляет 1,5−2,5 тысячи километров.

По мнению американских экспертов, российская подлодка выигрывает у американской подлодки этого же класса «Вирджиния» в соотношении цена-качество. Стоимость российской субмарины проекта «Ясень-М» — около 1,6 миллиарда долларов, а стоимость подводной лодки класса «Вирджиния» — около 2,8 миллиарда долларов. The National Interest также подчёркивает, что Россия увеличила заказ подлодок проекта «Ясень-М» с шести до восьми единиц.