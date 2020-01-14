Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чувашии жители города Чебоксары с сегодняшнего дня могут добраться за 30 километров в Новочебоксарск на экологически чистом транспорте. Всего на маршрут выйдут четыре новых троллейбуса под новым №100. Пока курсируют только два — на остальные еще не готовы документы, передает Общественное телевидение России.

Раньше, чтобы доехать в соседний город, иногда приходилось ждать на остановках более часа. Теперь обещают 15 минут. Время в пути составит 48 минут. Стоимость проезда — 25 рублей по карте и 26 — за наличные.

Павел Горожанин, житель Чебоксары «Здорово, что появилась дополнительная возможность добраться из Чебоксар в Новочебоксарск».

Николай Игнатьев, водитель троллейбуса. «Машина хорошая, вместительная, удобная, хорошо рулится, торможение хорошее».

Между городами пока не везде есть линии электропередач. Пока водителям приходится отключать контакты и часть пути между городами ехать на автономном ходу.