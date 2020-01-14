Москва, , 14:12 — REGNUM Российские учёные разрабатывают независимую от спутников систему навигации. В этом случае для определения координат объекта не используется космическая геолокация. Речь идёт о гравитационной системе навигации. Об этом пишет еженедельник «Звезда».

Оказывается, что сила тяжести в каждой точке на Земле разная. Учёными создаётся подробная карта силы притяжения, которая воздействует на каждое материальное тело. К этим данным добавляется центробежная сила, связанная с вращением Земли. Эти два показателя и определяют силу тяжести.

Показания силы тяжести подробно картографируются. Исходя из этих данных, можно составить, например, маршрут полёта крылатой ракеты и другого высокоточного оружия.

Новейшая система гравитационной навигации может не только служить дополнением для отечественной системы ГЛОНАСС, но и активно использоваться объектами, находящимися под поверхностью земли, например, в туннелях или под водой.

Соответственно, никакое искусственное и естественное воздействие не сможет нарушить данную систему навигации: ни средства РЭБ, ни погода или магнитные аномалии. Особенностью гравитационной системы навигации является необходимость постоянного уточнения микроизменений силы тяжести в каждой точке Земли. По мнению учёных, данная технология будет применяться в основном в военном деле.