Пекин, , 13:13 — REGNUM Китайский автопроизводитель ZX Auto обновил недорогой ZX Terralord. Снимки с новинкой размещены на сайте NJCAR.RU.

Обновлённый ZX Terralord NJCAR.RU

По сути ZX Terralord является аналогом пикапа Toyota Tundra второго поколения, который был выпущен в 2013 году. Стоит отметить, что после модернизации пикап от ZX Auto стал еще больше походить на оригинальную Tundra. При этом рестайлинговое авто заметно изменилось внешне по сравнению с предыдущей своей версией.

Автопроизводитель снабдил машину новым передним бампером, массивной радиаторной решёткой с красными акцентами и улучшенной головной оптикой.

Что же касается технической составляющей модели, то здесь сходства между двумя пикапами нет.

Под капотом обновлённого авто установлен турбомотор от Mitsubishi объёмом 2,4 л мощностью 218 «лошадей». Новинка также может быть снабжена 129-сильным турбированным мотором от Isuzu с рабочим объемом 2,5 л. Двигатели могут сочетаться как с полным, так и с передним приводом.

Начальная версия ZX Terralord имеет ABS, систему удержания полосы, колёсные диски из легкого сплава размером 17 дюймов, а также систему помощи при подъеме и спуске с горы.

Напомним, с 10 января текущего года компания Toyota начала приём онлайн-заказов на специздание RZ «First Edition» и спецверсию RZ «High-performance First Edition» хэтчбека Yaris. Предзаказы будут приниматься до 30 июня, после чего начнутся продажи новинок.

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