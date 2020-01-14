Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Американская автокомпания Chevrolet намерена выпустить в 2020 году для японского рынка ограниченную версию своего спортивного купе Camaro. Об этом сообщает портал Pnzdrive.ru.

Называться новинка будет Heritage Edition.

Новый автомобиль имеет уникальную схему окраски кузова Rally Green Metallic. Тираж модели будет составлять 100 единиц. При этом из них порядка 30 машин будут выполнены в версии LT, 20 станут кабриолетами и 40 экземпляров из них будут модификациями SS.

Стоит отметить, что с окраской кузова машины прекрасно контрастируют продольные белые полосы на капоте — это традиционно для американских маслкаров.

Предзаказы на авто стартовали 10 января текущего года, а поставки новинки запланированы на следующее лето.

Ранее компания Chevrolet создала ограниченную версию бюджетной модели Trailblaze под названием Snow Blue Limited Edition. В основе автомобиля лежит топовая комплектация спортивного Trailblazer RS.

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