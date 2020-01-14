Вашингтон, , 12:10 — REGNUM В сети появилось объявление о продаже переделанного в трицикл спортивного купе Pontiac Fiero. Данное объявление размещено на американском сайте Nevada Craigslist.

Трицикл Pontiac Fiero Nevada Craigslist

Продавец назвал автомобиль Three-Wheelaero.

В описании к машине сообщается, что собранное авто лицензировано в штате Невада. Таким образом, ему разрешено передвигаться по дорогам общего пользования. Модель предлагается вместе с большим количеством дополнительных деталей и руководством к эксплуатации автомобиля.

Fiero образца 1985 года, по словам продавца, находится в отличном техническом состоянии. В машине стоит новый генератор и аккумулятор.

Нынешний владелец оценил свой трицикл в 2500 долларов.

Напомним, в январе 2020 года американский аукционный дом Barrett-Jackson проведёт торги по продаже пикапа Ford F-100 1956 года выпуска, который оснащён современной начинкой.

Читайте также: В Токио представили тюнингованный Audi Q8